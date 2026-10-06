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MUDANÇA DE COMANDO

Márcio Cidade deixa Saúde de Bauru após 1 ano e 9 meses

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Prefeitura de Bauru
Márcio Cidade Gomes assumiu o cargo em janeiro de 2025
Márcio Cidade Gomes assumiu o cargo em janeiro de 2025

O secretário Márcio Cidade Gomes deixou o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru nesta segunda-feira (5), após 1 ano e 9 meses à frente da pasta. A saída, segundo a Prefeitura, ocorreu por questões pessoais.

Em nota encaminhada pela assessoria de imprensa, o Município agradeceu a atuação do secretário durante o período em que esteve no cargo. “A Administração Municipal agradece ao secretário Márcio Cidade pelo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria Municipal de Saúde e pela contribuição prestada à saúde pública do município durante o período em que esteve no cargo”, informou.

O nome do novo secretário municipal de Saúde ainda não foi anunciado. Enquanto a Prefeitura não define o substituto, o secretário-adjunto Claudemir Hilgert assume interinamente o comando da pasta.

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