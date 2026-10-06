O secretário Márcio Cidade Gomes deixou o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru nesta segunda-feira (5), após 1 ano e 9 meses à frente da pasta. A saída, segundo a Prefeitura, ocorreu por questões pessoais.

Em nota encaminhada pela assessoria de imprensa, o Município agradeceu a atuação do secretário durante o período em que esteve no cargo. “A Administração Municipal agradece ao secretário Márcio Cidade pelo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria Municipal de Saúde e pela contribuição prestada à saúde pública do município durante o período em que esteve no cargo”, informou.

O nome do novo secretário municipal de Saúde ainda não foi anunciado. Enquanto a Prefeitura não define o substituto, o secretário-adjunto Claudemir Hilgert assume interinamente o comando da pasta.