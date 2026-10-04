A Polícia Civil apura uma ocorrência de suspeita de boca de urna registrada neste domingo, 4 de outubro, em Itatinga, a cerca de 30 quilômetros de Botucatu. Uma pessoa foi detida após ser flagrada distribuindo santinhos e encaminhada à Delegacia de Polícia do município.
A informação foi repassada à reportagem pelo delegado seccional de Polícia de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte Netto, responsável pela supervisão das unidades da Polícia Civil na região.
Conforme as informações iniciais, a abordagem ocorreu durante a distribuição de material de campanha no dia da votação. A Polícia Civil realiza o levantamento dos fatos e a apuração das circunstâncias para fornecer informações à imprensa.
O perfil da pessoa detida, o local exato da ocorrência, o material envolvido e os procedimentos adotados pela autoridade policial serão divulgados após essa apuração inicial. Até o momento, não há confirmação sobre a formalização da prisão em flagrante ou eventual liberação.
Distribuição de propaganda é proibida no dia da votação
A entrega de santinhos no dia da eleição é proibida. A Lei das Eleições considera crime a propaganda de boca de urna e a divulgação de propaganda de partidos ou candidatos durante a votação.
A restrição busca preservar a liberdade de escolha dos eleitores, impedindo a atuação de campanhas no momento em que a população se dirige às urnas.
A reportagem acompanha o caso e atualizará as informações assim que novos detalhes forem divulgados pela Polícia Civil.