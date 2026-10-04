04 de outubro de 2026
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PROPAGANDA IRREGULAR

Polícia Militar flagra derrame de santinhos em escola de Jaú

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagens JC
O material eleitoral apreendido, que totalizou aproximadamente 2,1 quilos, permaneceu sob custódia
O material eleitoral apreendido, que totalizou aproximadamente 2,1 quilos, permaneceu sob custódia

Na madrugada deste domingo (4), um policial militar que atuava na segurança de uma escola utilizada como local de votação, em Jaú, flagrou dois indivíduos realizando o chamado “derrame de santinhos” nas proximidades da unidade.

Durante a abordagem, foram encontrados panfletos e outros materiais de propaganda eleitoral acondicionados em uma sacola plástica. Um dos envolvidos afirmou que havia sido contratado para realizar a distribuição irregular mediante pagamento e que convidou o segundo indivíduo para auxiliá-lo na ação.

Com o apoio da equipe de supervisão da Operação Eleições 2026, os dois foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Jaú. Após o registro da ocorrência, foi elaborado um Termo Circunstanciado e os envolvidos foram liberados. O material eleitoral apreendido, que totalizou aproximadamente 2,1 quilos, permaneceu sob custódia. A Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança, a tranquilidade e o cumprimento da legislação durante o processo eleitoral.

O derramamento de santinhos em ruas e calçadas é considerado propaganda eleitoral irregular e pode configurar crime eleitoral. A prática está sujeita a penalidades previstas na legislação, incluindo multa e detenção, além da possibilidade de responsabilização de candidatos caso seja comprovada participação.

Além de configurar irregularidade eleitoral, o descarte de materiais nas vias públicas pode causar riscos à população, especialmente por deixar calçadas e ruas escorregadias e contribuir para acidentes e quedas.

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