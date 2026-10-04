Mantendo a tradição de muitas eleições, o JCNET e a 96FM Bauru transmitirão a partir das 17h deste domingo (4), ao vivo, a apuração dos votos das eleições gerais de 2026 em uma cobertura online e integrada com as demais emissoras do grupo JG de Comunicação, em Botucatu e Piracicaba. A operação reúne mais de 30 profissionais, entre jornalistas, repórteres, produtores, apresentadores e correspondentes, com equipes mobilizadas em diferentes cidades e capitais.
Vamos fazer a divulgação dos resultados em tempo real, desde os primeiros números liberados pela Justiça Eleitoral até a definição das principais disputas. Pelo JCNET, o leitor poderá acompanhar a atualização permanente das informações, com a evolução da apuração, resultados de Bauru e região, desempenho dos candidatos e os principais fatos registrados ao longo da noite.
Ancorada por Reinaldo Cafeo, João Jabbour e Ricardo Bizarra nos estúdios e repórteres nas ruas, a cobertura terá atenção especial para a eleição em Bauru e na região. A cidade chega à votação deste domingo com 277.515 eleitores e candidatos locais ou ligados à região nas disputas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. O desempenho dos candidatos e a possibilidade de representação regional no Legislativo paulista e no Congresso estarão entre os assuntos acompanhados pelas equipes.
A operação também terá correspondentes em outras cidades e capitais, permitindo acompanhar as eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual a partir de diferentes pontos do Estado e do País.
Além dos números da apuração, a cobertura acompanhará a movimentação nos locais onde os resultados forem divulgados, manifestações dos candidatos e partidos, entrevistas e os fatos que marcarem a noite eleitoral.
Em Bauru, JCNET e 96FM concentram a cobertura local, que começou logo cedo, enquanto os correspondentes e demais emissoras contribuem com informações de outras regiões. A apuração oficial é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. As equipes de jornalismo acompanharão os dados divulgados oficialmente e farão a atualização das informações à medida que os votos forem contabilizados.
Acompanhe!
A cobertura começa às 17h deste domingo (4) e poderá ser acessada pelo JCNET, com atualização online dos resultados e das principais notícias da apuração, e pela 96FM, em transmissão integrada com as emissoras do grupo JG de Comunicação.
A noite de votação terá acompanhamento jornalístico até a consolidação dos principais resultados, com informações de Bauru, região, São Paulo e demais áreas do País.