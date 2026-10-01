Botucatu - Na madrugada desta quinta-feira (1), uma mulher de 32 anos agrediu e esfaqueou um homem de 62 anos nas partes íntimas após descobrir que, recentemente, ele teria abusado sexualmente do seu filho, um adolescente de 14 anos. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e depende da oferta de representação por parte da vítima para que a autora seja processada. Já o suposto crime de estupro de vulnerável será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de desinteligência em um imóvel no Jardim Itamarati. No local, os policiais apuraram que se tratava de uma agressão.
A suspeita alegou que, após ser informada sobre supostos abusos sexuais praticados há cerca de três meses pelo suspeito, que é companheiro de sua mãe, contra o seu filho, de 14 anos, o confrontou, juntamente com familiares.
Ainda conforme a versão da mulher, ele acabou admitindo o crime e, transtornada, ela teria se apoderado de uma faca na cozinha e desferido golpe nas partes íntimas do suspeito, além de agredi-lo com tapas e socos na cabeça.
Após passar por atendimento médico no Pronto-Socorro (PS), o homem e a suspeita foram apresentados no plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal. A faca usada no crime não foi localizada.