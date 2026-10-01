Botucatu - Na madrugada desta quinta-feira (1), uma mulher de 32 anos agrediu e esfaqueou um homem de 62 anos nas partes íntimas após descobrir que, recentemente, ele teria abusado sexualmente do seu filho, um adolescente de 14 anos. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e depende da oferta de representação por parte da vítima para que a autora seja processada. Já o suposto crime de estupro de vulnerável será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de desinteligência em um imóvel no Jardim Itamarati. No local, os policiais apuraram que se tratava de uma agressão.

A suspeita alegou que, após ser informada sobre supostos abusos sexuais praticados há cerca de três meses pelo suspeito, que é companheiro de sua mãe, contra o seu filho, de 14 anos, o confrontou, juntamente com familiares.