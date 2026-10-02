Jaú se despede nesta sexta-feira (2) de uma das vozes que ajudaram a construir a história do rádio na cidade. O jornalista e radialista José Luiz Monteiro, conhecido como Luiz Monteiro, morreu aos 82 anos, deixando uma trajetória de mais de seis décadas dedicada à comunicação e ao jornalismo.

Monteiro iniciou a carreira no rádio ainda em 1960, em Cornélio Procópio (PR). Ao longo dos anos, passou por diferentes cidades e estados, atuando em emissoras, redações e na cobertura jornalística, inclusive na área policial, até estabelecer definitivamente sua trajetória profissional em Jaú. Monteiro chegou à cidade em 1995 para dirigir o jornalismo da Rádio Piratininga. O que inicialmente seria uma passagem profissional acabou se transformando em uma história de vida. Em Jaú, constituiu família ao lado de Edna, teve a filha Carolina e criou raízes.

Com experiência, criatividade e pioneirismo, tornou-se uma referência para diferentes gerações de profissionais da imprensa jauense. Seu estilo marcante também ajudou a transformar algumas expressões em verdadeiras marcas de sua passagem pelo rádio. Entre os bordões que ficaram na memória dos ouvintes estava o tradicional “Bom dia pra quem é de bom dia, saravá pra quem é de saravá!”. As tiradas bem-humoradas também faziam parte da rotina. Em dias de céu aberto, costumava dizer que “o céu está azul, da cor dos olhos da mulher amada”. Quando o tempo fechava, a sogra acabava virando alvo das brincadeiras.