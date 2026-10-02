Jaú se despede nesta sexta-feira (2) de uma das vozes que ajudaram a construir a história do rádio na cidade. O jornalista e radialista José Luiz Monteiro, conhecido como Luiz Monteiro, morreu aos 82 anos, deixando uma trajetória de mais de seis décadas dedicada à comunicação e ao jornalismo.
Monteiro iniciou a carreira no rádio ainda em 1960, em Cornélio Procópio (PR). Ao longo dos anos, passou por diferentes cidades e estados, atuando em emissoras, redações e na cobertura jornalística, inclusive na área policial, até estabelecer definitivamente sua trajetória profissional em Jaú. Monteiro chegou à cidade em 1995 para dirigir o jornalismo da Rádio Piratininga. O que inicialmente seria uma passagem profissional acabou se transformando em uma história de vida. Em Jaú, constituiu família ao lado de Edna, teve a filha Carolina e criou raízes.
Com experiência, criatividade e pioneirismo, tornou-se uma referência para diferentes gerações de profissionais da imprensa jauense. Seu estilo marcante também ajudou a transformar algumas expressões em verdadeiras marcas de sua passagem pelo rádio. Entre os bordões que ficaram na memória dos ouvintes estava o tradicional “Bom dia pra quem é de bom dia, saravá pra quem é de saravá!”. As tiradas bem-humoradas também faziam parte da rotina. Em dias de céu aberto, costumava dizer que “o céu está azul, da cor dos olhos da mulher amada”. Quando o tempo fechava, a sogra acabava virando alvo das brincadeiras.
Homenagem em vida
A trajetória de Luiz Monteiro também foi reconhecida oficialmente pela Câmara Municipal de Jaú. Em 2023, quando exercia mandato de vereador, Luizinho Andretto apresentou a Moção nº 16/2023 em homenagem ao jornalista e radialista, destacando os mais de 60 anos de dedicação à comunicação e sua contribuição para o jornalismo local.
A homenagem foi uma oportunidade de reconhecer ainda em vida a importância de Monteiro para a imprensa jauense e para as gerações que cresceram acompanhando sua voz no rádio. A despedida desta sexta-feira encerra uma trajetória marcada por microfones, reportagens, notícias, histórias e amizades. Para colegas e ouvintes, porém, o silêncio do microfone não apaga a voz que durante décadas fez parte do cotidiano de Jaú.
Além do legado profissional, ficam as lembranças daqueles que conviveram com Monteiro como amigo, professor e companheiro de profissão. Sua contribuição para a comunicação da cidade atravessou gerações e ajudou a preservar, pelo rádio, parte da própria história de Jaú.
Velório
O velório de Luiz Monteiro será realizado no Memorial Oswaldo Izatto, em Jaú. A despedida começa às 17h desta sexta-feira (2) e segue até as 22h. Neste sábado (3), o velório será retomado às 6h e permanecerá aberto até as 9h. As informações são do site Tem coisas que só acontecem em Jaú.