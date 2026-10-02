A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (1) a ampliação da oferta da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) para pessoas com 85 anos ou mais. A aplicação é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e Promai, sem necessidade de agendamento prévio. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação pessoal.

A Pneumo 20 protege de doenças causadas pela bactéria pneumococo, que pode provocar pneumonia, meningite, otite e outras infecções. A vacinação contribui para reduzir o risco de formas graves da doença, internações e mortes, especialmente entre as pessoas idosas. Antes da aplicação, os profissionais de saúde vão avaliar o histórico de vacinação de cada pessoa, considerando as doses anteriormente recebidas de vacinas pneumocócicas, para verificar a indicação da Pneumo 20 conforme as recomendações vigentes.

A ausência da caderneta de vacinação não impede a aplicação. Nesses casos, a equipe de saúde consulta os registros disponíveis nos sistemas informatizados para verificar o histórico de vacinação e avaliar a indicação da vacina. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas com 85 anos ou mais procurem uma das unidades de vacinação para avaliação e atualização das vacinas, quando indicada.