A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (1) a ampliação da oferta da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) para pessoas com 85 anos ou mais. A aplicação é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e Promai, sem necessidade de agendamento prévio. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação pessoal.
A Pneumo 20 protege de doenças causadas pela bactéria pneumococo, que pode provocar pneumonia, meningite, otite e outras infecções. A vacinação contribui para reduzir o risco de formas graves da doença, internações e mortes, especialmente entre as pessoas idosas. Antes da aplicação, os profissionais de saúde vão avaliar o histórico de vacinação de cada pessoa, considerando as doses anteriormente recebidas de vacinas pneumocócicas, para verificar a indicação da Pneumo 20 conforme as recomendações vigentes.
A ausência da caderneta de vacinação não impede a aplicação. Nesses casos, a equipe de saúde consulta os registros disponíveis nos sistemas informatizados para verificar o histórico de vacinação e avaliar a indicação da vacina. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas com 85 anos ou mais procurem uma das unidades de vacinação para avaliação e atualização das vacinas, quando indicada.
PONTOS DE VACINAÇÃO – PNEUMO 20
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h
USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11
USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30
UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Redentor
Rua São Lucas, 3-30
UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a praça Carmelita Santos Souza)
UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h
USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n
Promai
Rua Júlio Maringoni, 9-43 – Jardim Estoril