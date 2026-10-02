No domingo (04), das 7h às 18h, estará suspensa a cobrança da tarifa pública aos usuários do transporte coletivo, para que os eleitores possam se deslocar de suas residências até as suas respectivas zonas eleitorais para a votação das eleições.

A suspensão também valerá para o dia 25 de outubro, em caso de segundo turno. A gratuidade no transporte coletivo foi definida pelo Decreto 19.550/2026, conforme determinado pela ADPF 1.013 MC/DF do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o domingo (04), o transporte coletivo operará com tabela horária de Domingo e Feriado. No entanto, haverá acompanhamento nas linhas e caso seja necessário, serão implantados carros extras para suprir a demanda.