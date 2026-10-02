02 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ELEIÇÕES 2026

Transporte Coletivo será gratuito neste domingo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

No domingo (04), das 7h às 18h, estará suspensa a cobrança da tarifa pública aos usuários do transporte coletivo, para que os eleitores possam se deslocar de suas residências até as suas respectivas zonas eleitorais para a votação das eleições.

A suspensão também valerá para o dia 25 de outubro, em caso de segundo turno. A gratuidade no transporte coletivo foi definida pelo Decreto 19.550/2026, conforme determinado pela ADPF 1.013 MC/DF do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o domingo (04), o transporte coletivo operará com tabela horária de Domingo e Feriado. No entanto, haverá acompanhamento nas linhas e caso seja necessário, serão implantados carros extras para suprir a demanda.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários