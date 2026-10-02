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DURANTE A MERENDA

Há 4 dias, alunos de escola em Bauru recebem só bolacha e suco

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
Escola Estadual Torquato Minhoto fica na Vila Lemos, na região do Jardim Bela Vista, e atende alunos do 1° ao 5° anos do ensino fundamental I
Escola Estadual Torquato Minhoto fica na Vila Lemos, na região do Jardim Bela Vista, e atende alunos do 1° ao 5° anos do ensino fundamental I

Desde segunda-feira (28), estudantes da Escola Estadual Torquato Minhoto, que fica na Vila Lemos, região do Jardim Bela Vista, em Bauru, e atende alunos do 1° ao 5° anos do ensino fundamental I, recebem na merenda apenas bolacha e suco. Em nota, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Bauru informou que um problema na tubulação de esgoto levou à interdição da cozinha e afetou a preparação dos alimentos.

A denúncia sobre a oferta de bolacha e suco aos estudantes no horário do intervalo foi feita por uma mãe, que terá a identidade preservada pela reportagem. Segundo ela, nenhum comunicado foi enviado aos pais para informar sobre as razões da mudança na alimentação.

De acordo com a URE de Bauru, a cozinha da escola estadual teve de ser interditada para a realização de uma manutenção na tubulação de esgoto por uma equipe do Serviço de Obras e Manutenção Escolar (SEOM).

"A conclusão do serviço está prevista para a próxima semana. Durante esse período, as aulas ocorrem normalmente, e está sendo oferecida merenda não manipulada", diz. "A URE de Bauru e a equipe gestora da unidade permanecem à disposição para os esclarecimentos necessários", complementa.

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