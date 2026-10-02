Desde segunda-feira (28), estudantes da Escola Estadual Torquato Minhoto, que fica na Vila Lemos, região do Jardim Bela Vista, em Bauru, e atende alunos do 1° ao 5° anos do ensino fundamental I, recebem na merenda apenas bolacha e suco. Em nota, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Bauru informou que um problema na tubulação de esgoto levou à interdição da cozinha e afetou a preparação dos alimentos.

A denúncia sobre a oferta de bolacha e suco aos estudantes no horário do intervalo foi feita por uma mãe, que terá a identidade preservada pela reportagem. Segundo ela, nenhum comunicado foi enviado aos pais para informar sobre as razões da mudança na alimentação.

De acordo com a URE de Bauru, a cozinha da escola estadual teve de ser interditada para a realização de uma manutenção na tubulação de esgoto por uma equipe do Serviço de Obras e Manutenção Escolar (SEOM).