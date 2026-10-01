Botucatu - Equipe do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) recuperou, nesta quinta-feira (1), quatro toneladas de fertilizantes furtados que estavam escondidas em uma chácara na região do Distrito de Rubião Júnior.

Após tomar conhecimento da ocorrência de furto dos materiais, policiais civis da unidade especializada passaram a realizar diligências com o objetivo de identificar o destino dos fertilizantes.

No decorrer dos trabalhos investigativos, a partir de levantamentos feitos e informações obtidas pela equipe, as quatro toneladas do produto foram encontradas armazenadas na propriedade rural.