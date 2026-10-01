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EM BOTUCATU

Polícia Civil recupera quatro toneladas de fertilizantes furtados

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Produtos estavam escondidos em uma chácara na região do Distrito de Rubião Júnior
Produtos estavam escondidos em uma chácara na região do Distrito de Rubião Júnior

Botucatu - Equipe do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) recuperou, nesta quinta-feira (1), quatro toneladas de fertilizantes furtados que estavam escondidas em uma chácara na região do Distrito de Rubião Júnior.

Após tomar conhecimento da ocorrência de furto dos materiais, policiais civis da unidade especializada passaram a realizar diligências com o objetivo de identificar o destino dos fertilizantes.

No decorrer dos trabalhos investigativos, a partir de levantamentos feitos e informações obtidas pela equipe, as quatro toneladas do produto foram encontradas armazenadas na propriedade rural.

Segundo a Polícia Civil, o imóvel onde os fertilizantes foram encontrados era conhecido pelas forças policiais em razão de ocorrências e informações anteriores relacionadas à prática de atividades ilícitas.

"Diante da localização do produto, foram adotadas as providências cabíveis para sua retirada do local e posterior restituição ao seu legítimo proprietário, contribuindo, assim, para o esclarecimento dos fatos e para o prosseguimento das investigações destinadas à identificação dos responsáveis pelo furto", diz, em nota.

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