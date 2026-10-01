Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, determinou a alteração de duas datas de expediente da administração municipal durante o mês de outubro. A medida tem como objetivo adequar o calendário de funcionamento dos serviços públicos, especialmente em relação ao Dia do Professor.

Com o decreto, o expediente correspondente ao dia 15 de outubro, quinta-feira, será transferido para 16 de outubro, sexta-feira, em comemoração ao Dia do Professor. Já o expediente referente ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, quarta-feira, será transferido para 30 de outubro, uma sexta-feira.

Segundo o prefeito Rafael Lima, a decisão busca valorizar os professores e os serviços municipais num todo. "Essa decisão também é uma forma de valorizar nossos professores e servidores públicos. O Dia do Professor é uma data muito importante e entendemos que nossos profissionais merecem esse momento de reconhecimento e de descanso", afirma.