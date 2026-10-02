A busca pela quarta vaga na fase eliminatória do Campeonato Paulista 2026 segue totalmente equilibrada. Na última rodada do Paulista 2026, o Sesi Bauru enfrenta o Sabesp Praia Grande buscando o melhor resultado para manter viva a chance de avançar para a semifinal. O duelo é nesta sexta-feira (2), às 19h30, no Ginásio Rodrigão, com transmissão no YouTube da Federação Paulista de Vôlei.

O Sesi Bauru vem de vitória em casa sobre o Sil Vôlei Guarulhos por 3 sets a 1, triunfo que colocou o time de Bauru com nove pontos em três vitórias e três derrotas. O Sabesp Praia Grande já está eliminado, tendo somado apenas três pontos em seis jogos, e vem de duas derrotas consecutivas por 3 sets a 0.

Para avançar para a fase eliminatória, o Sesi Bauru precisa ter resultado melhor do que a equipe do Vôlei Mania Itaquá. As duas equipes estão empatadas em pontos, vitórias e média de sets, mas o Vôlei Mania Itaquá tem melhor média de pontos marcados (1,06 contra 0,98 do SESI Bauru). O time de Itaquaquecetuba enfrentará o Ilhabela Milclean no sábado (3), às 19h, em casa.