Reginópolis - A única casa lotérica da cidade de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), localizada na rua Boa Vista, nº 548, Centro, está fechada há 11 dias. De acordo com moradores que entraram em contato com a redação, sem o estabelecimento, muitas pessoas, sobretudo os idosos, não conseguem pagar suas contas e têm de recorrer a cidades vizinhas para realizar as transações bancárias.
A casa lotérica está com as portas fechadas desde o último dia 21 de setembro. No local, segundo os moradores, não há nenhum aviso que justifique o fechamento. Para fazer apostas ou pagar boletos, a alternativa encontrada são casas lotéricas localizadas em Pirajuí ou Iacanga.
De acordo com um dos moradores que procurou o JCNET/Sampi, um motorista de táxi de Reginópolis relatou aumento nos últimos dias na procura por corridas até lotéricas dos municípios vizinhos.
Em nota, a Caixa explicou que o funcionamento das unidades lotéricas ocorre em regime de permissão, regulado pela Circular Caixa nº 1.084/2025 e pela legislação aplicável às permissões lotéricas, em especial as leis nº 8.987/1995 e nº 12.869/2013.
"A lotérica de Reginópolis (SP) encontra-se com as atividades temporariamente suspensas em conformidade com as disposições normativas vigentes", revela, sem informar os motivos que levaram à adoção da medida.
A Caixa ressalta que disponibiliza à população atendimento presencial na agência e na lotérica de Pirajuí, que ficam respectivamente nas ruas 7 de Setembro, nº 477, Centro, e 9 de Julho, nº 408, Centro.
"Enquanto perdurar a suspensão, o banco ressalta aos clientes a disponibilidade de atendimento pelos canais remotos e digitais, como o Internet Banking Caixa, o Caixa Tem, demais aplicativos do banco e pelo WhatsApp Caixa (0800 104 0104). Informações e orientações também podem ser obtidas pelo Alô Caixa (4004 0104 em capitais e regiões metropolitanas e 0800 104 0104 nas demais localidades).