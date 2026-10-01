Reginópolis - A única casa lotérica da cidade de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), localizada na rua Boa Vista, nº 548, Centro, está fechada há 11 dias. De acordo com moradores que entraram em contato com a redação, sem o estabelecimento, muitas pessoas, sobretudo os idosos, não conseguem pagar suas contas e têm de recorrer a cidades vizinhas para realizar as transações bancárias.

A casa lotérica está com as portas fechadas desde o último dia 21 de setembro. No local, segundo os moradores, não há nenhum aviso que justifique o fechamento. Para fazer apostas ou pagar boletos, a alternativa encontrada são casas lotéricas localizadas em Pirajuí ou Iacanga.

De acordo com um dos moradores que procurou o JCNET/Sampi, um motorista de táxi de Reginópolis relatou aumento nos últimos dias na procura por corridas até lotéricas dos municípios vizinhos.