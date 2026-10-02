Arealva - Produtores de olericultura de Arealva (41 quilômetros de Bauru) podem aprimorar a gestão financeira do negócio e entender mais sobre os custos de produção com o curso presencial “Controles Financeiros e Custos da Produção de Olericultura”, promovido pelo Sebrae-SP. A capacitação ocorre nos dias 5 e 7 de outubro, no Centro Comunitário Adelino Lenharo, na rua Pedro Campese, 120. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/cLMsSyN4wu .
O curso aborda a importância de separar as finanças pessoais das finanças da empresa, proporcionando uma visão mais clara e precisa dos recursos do negócio e contribuindo para uma gestão mais assertiva e eficiente. Os participantes aprenderão a calcular os custos de produção, além de compreender a diferença entre o preço de custo e o preço pago pelos clientes.
A capacitação também apresenta ferramentas para a análise da viabilidade de investimentos, auxiliando os empresários na tomada de decisões mais seguras e planejadas. Dessa forma, o conhecimento adquirido contribui para uma gestão financeira mais estratégica e para o crescimento sustentável da produção.
Sebrae Aqui de Arealva
A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Arealva, por meio do Sebrae Aqui. Os pontos de atendimento do Sebrae Aqui são importantes canais de apoio aos empreendedores, oferecendo serviços presenciais, personalizados e gratuitos em parceria com as prefeituras. As unidades contribuem para o fortalecimento da cultura empreendedora, a promoção da inclusão produtiva e a geração de renda.
Na unidade do Sebrae Aqui de Arealva, os empreendedores têm acesso a uma variedade de serviços, incluindo orientações técnicas para abertura e o desenvolvimento de empresas, como MEI, ME e EPP, além de suporte especializado para Microempreendedores Individuais (MEIs).
O ponto de atendimento possui agente capacitado para atender aos empreendedores com um portifólio de serviços diversificado, como palestras, oficinas e cursos voltados tanto para quem deseja iniciar um negócio quanto para aqueles que já empreendem e buscam aprimorar sua gestão e ampliar as oportunidades de crescimento.
Os interessados em conhecer os serviços oferecidos pelo Sebrae-SP podem procurar atendimento presencialmente na unidade do Sebrae Aqui de Arealva, localizada na rua Joaquim Maia, 309, Centro, ou entrar em contato pelo telefone (14) 99761-3268. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Serviço
Curso “Controles Financeiros e Custos da Produção de Olericultura”
Data: 5 e 7 de outubro, a partir das 18h30
Local: Centro Comunitário Adelino Lenharo, na rua Pedro Campese, 120, Arealva
Inscrições gratuitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/cLMsSyN4wu