Arealva - Produtores de olericultura de Arealva (41 quilômetros de Bauru) podem aprimorar a gestão financeira do negócio e entender mais sobre os custos de produção com o curso presencial “Controles Financeiros e Custos da Produção de Olericultura”, promovido pelo Sebrae-SP. A capacitação ocorre nos dias 5 e 7 de outubro, no Centro Comunitário Adelino Lenharo, na rua Pedro Campese, 120. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/cLMsSyN4wu .

O curso aborda a importância de separar as finanças pessoais das finanças da empresa, proporcionando uma visão mais clara e precisa dos recursos do negócio e contribuindo para uma gestão mais assertiva e eficiente. Os participantes aprenderão a calcular os custos de produção, além de compreender a diferença entre o preço de custo e o preço pago pelos clientes.

A capacitação também apresenta ferramentas para a análise da viabilidade de investimentos, auxiliando os empresários na tomada de decisões mais seguras e planejadas. Dessa forma, o conhecimento adquirido contribui para uma gestão financeira mais estratégica e para o crescimento sustentável da produção.

Sebrae Aqui de Arealva