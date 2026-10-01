Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, realizaram uma ação que resultou, nesta quinta-feira (1), nas prisões em flagrante de um homem de 24 anos e de duas mulheres, de 31 e 35 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Durante a abordagem, a equipe localizou com o trio porções de entorpecentes já fracionadas e preparadas para comercialização, além de outros elementos relacionados à atividade criminosa.
As diligências prosseguiram em um imóvel vinculado às partes, onde foram encontradas drogas, balanças digitais, materiais para embalagem e acondicionamento de entorpecentes, além de objetos utilizados na preparação das substâncias ilícitas.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 144 porções de maconha, 12 porções de haxixe e seis porções de cocaína, além de um tijolo de maconha.
"A ação demonstra a atuação integrada e permanente dos policiais civis da Deic no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na região", ressalta a Polícia Civil, por meio de nota.
"A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), reafirma seu compromisso com a sociedade, intensificando ações de inteligência, investigação e repressão qualificada ao tráfico de drogas, contribuindo para uma comunidade mais segura", complementa.