Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, realizaram uma ação que resultou, nesta quinta-feira (1), nas prisões em flagrante de um homem de 24 anos e de duas mulheres, de 31 e 35 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a abordagem, a equipe localizou com o trio porções de entorpecentes já fracionadas e preparadas para comercialização, além de outros elementos relacionados à atividade criminosa.

As diligências prosseguiram em um imóvel vinculado às partes, onde foram encontradas drogas, balanças digitais, materiais para embalagem e acondicionamento de entorpecentes, além de objetos utilizados na preparação das substâncias ilícitas.