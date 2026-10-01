A advogada Joice Vanessa dos Santos, que representa o policial militar Leonardo Alencar Gomes, de 39 anos, preso por feminicídio de Gabriela Martins da Silva, 32 anos, morta a tiros nesta quarta-feira (30), informou em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (1), em Bauru, que após o crime ele seguiu até a 1ª Companhia do 27º BPM/I, onde iria assumir o turno de trabalho, informou aos policiais que estavam de serviço que havia acabado de cometer um erro e, posteriormente, colaborou com as autoridades.

Ainda de acordo com a advogada, Leonardo é casado há 17 anos e tem filhos. Ela diz que o relacionamento entre o seu cliente e Gabriela era extraconjugal, conturbado, e que acompanhava a situação dos dois desde fevereiro. Segundo Joice, desde o início, foram registrados boletins de ocorrência e solicitadas medidas protetivas envolvendo o PM e a vítima. Conforme a advogada, o policial não possui histórico de comportamento agressivo dentro da corporação e não responde a inquéritos anteriores. Joice manifestou solidariedade à família de Gabriela, mas também pediu respeito à família do policial, que, segundo ela, igualmente sofre com o ocorrido.

De acordo com a advogada, Leonardo demonstrou arrependimento e colaborou com as investigações desde o momento em que se apresentou às autoridades. “Desde a data de ontem, ele se apresentou, colaborou com todas as investigações. Então, maiores detalhes a gente vai trazer durante a fase investigatória, durante a ação processual. Muitos detalhes eu ainda não posso trazer, até porque o processo encontra-se em segredo de Justiça”, afirmou.