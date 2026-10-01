Após série invicta de 47 vitórias em 47 jogos no ano, o Somos Vôlei Bauru agora se prepara para o desfecho da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) e da Liga de Bauru.
No dia 24 de outubro, três elencos (45+, 58+ e 68+) fazem a final do polo 10 da Superliga, cuja sede é em Bauru desde março de 2025.
Em novembro, entre os dias 19 e 22, haverá o campeonato estadual da Superliga em Jaboticabal. E, entre 19 e 22 de dezembro, os duelos nacionais em Itaquaquecetuba.
Pela Liga de Bauru, as finais ocorrerão no dia 5 de dezembro, em Bauru, para os elencos 58+ e 65+.
Com escolinha gratuita voltada às mulheres, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig.
A idealização é da Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Mais informações pelas redes sociais ou (14) 98122-2021 e (14) 99145-0691.