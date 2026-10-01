01 de outubro de 2026
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DUAS COMPETIÇÕES

Somos Vôlei Bauru mira etapas decisivas com todos os seus elencos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Somos Vôlei, com o 45+, em vitória sobre Assis Tênis Clube no dia 19
Somos Vôlei, com o 45+, em vitória sobre Assis Tênis Clube no dia 19

Após série invicta de 47 vitórias em 47 jogos no ano, o Somos Vôlei Bauru agora se prepara para o desfecho da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) e da Liga de Bauru.

No dia 24 de outubro, três elencos (45+, 58+ e 68+) fazem a final do polo 10 da Superliga, cuja sede é em Bauru desde março de 2025.

Em novembro, entre os dias 19 e 22, haverá o campeonato estadual da Superliga em Jaboticabal. E, entre 19 e 22 de dezembro, os duelos nacionais em Itaquaquecetuba.

Pela Liga de Bauru, as finais ocorrerão no dia 5 de dezembro, em Bauru, para os elencos 58+ e 65+.

Com escolinha gratuita voltada às mulheres, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig.

A idealização é da Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Mais informações pelas redes sociais ou (14) 98122-2021 e (14) 99145-0691.

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