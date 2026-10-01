Os desembargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) acabaram de eleger, na tarde desta quinta-feira (1), o bauruense desembargador Edmundo Fraga Lopes como novo presidente da corte maior da Justiça do Trabalho no Estado para o biênio 2026-2028. A eleição foi realizada em sessão ordinária do Tribunal Pleno, no Plenário Ministro Coqueijo Costa, localizado no 3º andar do edifício-sede, em Campinas, com transmissão ao vivo pelo canal do TRT-15 no YouTube.

Foram eleitos o presidente, o vice-presidente administrativo, o vice-presidente judicial, o corregedor regional e o vice-corregedor regional, cargos que constituem a direção do tribunal. Na mesma sessão, serão escolhidos o diretor e o vice-diretor da Escola Judicial e o ouvidor e o vice-ouvidor. O Regimento Interno estabelece essa ordem para a realização dos escrutínios.

Os nomes dos dirigentes eleitos são proclamados pela presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, que conduziu a sessão. A solenidade de posse está marcada para 11 de dezembro, e os novos integrantes da Administração entrarão em exercício no dia 1º de janeiro de 2027, para mandato de dois anos.