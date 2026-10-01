Dois buracos sinalizados chamam a atenção de motoristas na avenida José Vicente Aiello, em Bauru, nas proximidades do Residencial Tivolli, nesta quinta-feira (1). As irregularidades estão em pontos diferentes, mas próximos, da via e exigem atenção de quem trafega pelo local.

Um dos buracos fica no sentido centro-bairro, em frente ao portão de entrada do condomínio, dificultando a entrada no local. O outro está na pista contrária, no trecho em que a duplicação da avenida termina e a pista fica simples.

A avenida é de grande circulação e liga os bairros da região da avenida Comendador José da Silva Martha à rodovia Bauru-Ipaussu. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal e com a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) e aguarda um posicionamento sobre quando o problema será resolvido.