Jaú - Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (28), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de dopar outro homem durante um encontro amoroso marcado pela Internet, gravar vídeos íntimos e, além de roubá-lo, exigir R$ 15 mil para não divulgar as gravações.

Segundo o registro policial, policiais militares do 27.º BPM/I receberam informações sobre possível extorsão praticada contra um morador de Jaú. Segundo o relato da vítima, após encontro combinado pela Internet, ela teria sido dopada e filmada em situação íntima sem consentimento.

Posteriormente, ainda conforme o registro policial, o homem passou a sofrer ameaças de divulgação do conteúdo, mediante a exigência do pagamento de R$ 15 mil. Além do valor transferido por PIX, o suspeito teria exigido a entrega de um veículo e de vários objetos como garantia.