Jaú - Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (28), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de dopar outro homem durante um encontro amoroso marcado pela Internet, gravar vídeos íntimos e, além de roubá-lo, exigir R$ 15 mil para não divulgar as gravações.
Segundo o registro policial, policiais militares do 27.º BPM/I receberam informações sobre possível extorsão praticada contra um morador de Jaú. Segundo o relato da vítima, após encontro combinado pela Internet, ela teria sido dopada e filmada em situação íntima sem consentimento.
Posteriormente, ainda conforme o registro policial, o homem passou a sofrer ameaças de divulgação do conteúdo, mediante a exigência do pagamento de R$ 15 mil. Além do valor transferido por PIX, o suspeito teria exigido a entrega de um veículo e de vários objetos como garantia.
Com base nas informações, equipes de Radiopatrulha, Comando de Grupo Patrulha e Comando de Força Patrulha realizaram diligências e localizaram o suspeito no Distrito de Potunduva, em Jaú, na posse do automóvel relacionado à ocorrência e também de 67 gramas de maconha.
Na sequência, as equipes recuperaram 13 objetos pertencentes à vítima, entre eles aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, instrumentos musicais e equipamentos de informática. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e os aparelhos celulares dos envolvidos foram apreendidos.
A autoridade policial registrou o caso como extorsão e porte de drogas. Em razão do tempo decorrido desde o fato, não foi ratificada a prisão em flagrante e os dois homens foram ouvidos e liberados. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Polícia Civil no decorrer de um inquérito policial.