Uma motocicleta Honda Falcon furtada em Bauru nesta quinta-feira (1) foi localizada poucas horas depois em uma residência de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) graças ao sistema de rastreamento instalado no veículo. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de cometer o furto. Uma adolescente de 17 anos também foi apreendida por ato infracional de favorecimento real, mas acabou liberada para sua responsável. Segundo o registro policial, a ocorrência de furto foi comunicada por volta das 22h pelo proprietário de 27 anos. Cerca de duas horas depois, às 0h40, o proprietário informou aos policiais que o rastreador apontava a localização do veículo na rua Francisco Vieira, no Jardim Aparecida, em Pederneiras.

As equipes foram até o endereço indicado e foram recebidas por uma adolescente de 17 anos. Após ser informada sobre a localização apontada pelo rastreador, ela negou que a motocicleta estivesse no imóvel, mas autorizou a entrada dos policiais. Durante a vistoria, a moto foi encontrada dentro de um quarto, com uma chave falsa na ignição. No imóvel também estava um jovem de 21 anos, que, conforme o registro policial, confessou ter furtado o veículo em Bauru e levado a motocicleta para Pederneiras utilizando uma chave falsa. O jovem recebeu voz de prisão por furto qualificado e foi encaminhado à Delegacia, onde foi formalmente interrogado e indiciado. Como a pena prevista para o crime supera quatro anos, não foi arbitrada fiança. O delegado de plantão também pediu a prisão preventiva do suspeito.

A adolescente foi apreendida por ato infracional equivalente ao crime de favorecimento real, sob a alegação de que teria negado a presença da motocicleta no imóvel para permitir que o suspeito permanecesse com o bem furtado. Como não houve emprego de violência ou grave ameaça, a adolescente foi liberada para sua responsável, mediante assinatura de termo de compromisso de apresentação ao Ministério Público.