A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) — corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Associação Pró-Dança — se apresenta gratuitamente em Bauru nesta quinta-feira (1) e sexta-feira (2), às 20h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves.

A abertura das noites fica por conta da Companhia Estável de Dança de Bauru, com a obra Harém das Ausências, de Wallace Guimarães. Na sequência, a SPCD apresenta um programa que reúne diferentes linguagens da dança, com o clássico o Pas de Deux de Giselle, por Lars Van Cauwenbergh, e as obras contemporâneas ATÔMICO, de Sérgio Galdino, e Umbó, de Leilane Teles. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início de cada sessão.

“Estar em Bauru é uma oportunidade de compartilhar um programa que reúne diferentes formas de criação e expressão. Cada obra apresenta uma maneira particular de olhar para o corpo, para as relações e para aquilo que nos atravessa, criando diferentes possibilidades de encontro entre os bailarinos e o público”, afirma Inês Bogéa, diretora artística da São Paulo Companhia de Dança.