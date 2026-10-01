A equipe de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, nesta quinta-feira (1), uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento dos reservatórios do setor Sabiás. A previsão é de que os trabalhos terminem até o final da manhã.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento de água poderá apresentar intermitência e variações de pressão nos condomínios residenciais Parque dos Sabiás, Parque das Andorinhas, Borella e Quinta Ranieri, e no Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme. A normalização do fornecimento e a recuperação da pressão na rede ocorrerão de forma gradativa, ao longo da tarde desta quinta-feira, após a conclusão da manutenção e a recomposição dos níveis dos reservatórios.

O DAE orienta os moradores a economizarem a água das caixas d'água, com prioridade para a alimentação e a higiene básica. Pedidos de caminhão-pipa e avisos sobre falta de água devem ser feitos diretamente à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026.