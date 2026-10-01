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ALERTA AOS MORADORES

Manutenção pode afetar abastecimento de água em 5 regiões

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Google Maps
DAE realiza manutenção emergencial no sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento dos reservatórios do setor Sabiás
DAE realiza manutenção emergencial no sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento dos reservatórios do setor Sabiás

A equipe de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, nesta quinta-feira (1), uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento dos reservatórios do setor Sabiás. A previsão é de que os trabalhos terminem até o final da manhã.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento de água poderá apresentar intermitência e variações de pressão nos condomínios residenciais Parque dos Sabiás, Parque das Andorinhas, Borella e Quinta Ranieri, e no Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme. A normalização do fornecimento e a recuperação da pressão na rede ocorrerão de forma gradativa, ao longo da tarde desta quinta-feira, após a conclusão da manutenção e a recomposição dos níveis dos reservatórios.

O DAE orienta os moradores a economizarem a água das caixas d'água, com prioridade para a alimentação e a higiene básica. Pedidos de caminhão-pipa e avisos sobre falta de água devem ser feitos diretamente à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026.

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