Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na madrugada desta terça-feira (29), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto transportava uma televisão furtada em um veículo de aplicativo, em Bauru. O caso ocorreu por volta das 2h40, na região do Altos da Cidade. Segundo a PM, durante patrulhamento, uma equipe avistou um Volkswagen Gol cinza na esquina das ruas vereador Joaquim da Silva Martha e Agenor Meira. A porta traseira direita estava parcialmente aberta e uma televisão era transportada com parte do aparelho para fora do veículo. Havia ainda uma pessoa acomodada no banco traseiro.

Durante a abordagem, o motorista de aplicativo informou que a televisão pertencia ao passageiro e que o levaria até o bairro Santa Edwirges. O passageiro, por sua vez, teria relatado aos policiais que os dois estavam em um estabelecimento no bairro quando o convidou para participar do furto, prometendo pagar uma quantia em dinheiro ao final.

Ainda conforme o relato registrado pela polícia, os dois seguiram para a região Sul da cidade à procura de um local para furtar. Ao avistar a televisão que pertence a um aloja na rua Rio Branco, o passageiro teria pedido ao motorista que parasse. Ele desembarcou, enquanto o condutor permaneceu no carro aguardando. Após o furto, os dois deixaram o local e foram abordados pela equipe policial a menos de duas quadras do ponto onde o crime teria ocorrido. Os envolvidos e a televisão foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Após ouvir as versões apresentadas, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e manteve o passageiro apontado como autor do furto à disposição da Justiça.