29 de setembro de 2026
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FURTO FRUSTADO

TV para fora do carro denuncia furto e leva a prisão em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Polícia Militar
Tv foi furtada de uma loja na rua Rio Branco, minutos antes da abordagem policial
Tv foi furtada de uma loja na rua Rio Branco, minutos antes da abordagem policial

Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na madrugada desta terça-feira (29), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto transportava uma televisão furtada em um veículo de aplicativo, em Bauru. O caso ocorreu por volta das 2h40, na região do Altos da Cidade. Segundo a PM, durante patrulhamento, uma equipe avistou um Volkswagen Gol cinza na esquina das ruas vereador Joaquim da Silva Martha e Agenor Meira. A porta traseira direita estava parcialmente aberta e uma televisão era transportada com parte do aparelho para fora do veículo. Havia ainda uma pessoa acomodada no banco traseiro.

Durante a abordagem, o motorista de aplicativo informou que a televisão pertencia ao passageiro e que o levaria até o bairro Santa Edwirges. O passageiro, por sua vez, teria relatado aos policiais que os dois estavam em um estabelecimento no bairro quando o convidou para participar do furto, prometendo pagar uma quantia em dinheiro ao final.

Ainda conforme o relato registrado pela polícia, os dois seguiram para a região Sul da cidade à procura de um local para furtar. Ao avistar a televisão que pertence a um aloja na rua Rio Branco, o passageiro teria pedido ao motorista que parasse. Ele desembarcou, enquanto o condutor permaneceu no carro aguardando. Após o furto, os dois deixaram o local e foram abordados pela equipe policial a menos de duas quadras do ponto onde o crime teria ocorrido. Os envolvidos e a televisão foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Após ouvir as versões apresentadas, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e manteve o passageiro apontado como autor do furto à disposição da Justiça.

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