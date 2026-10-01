Jaú - Gabriela Martins da Silva, de 32 anos, assassinada a tiros dentro de um carro, na manhã desta quarta-feira (30), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), havia registrado boletim de ocorrência (BO) por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra o ex-companheiro, o policial militar Leonardo Alencar Gomes, 39 anos, preso em flagrante por suspeita do crime, um dia antes. A amiga dela, de 34 anos, que também foi atingida por disparos, passou por uma cirurgia da Santa Casa local e o estado de saúde dela é considerado grave. O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de feminicídio.
O crime ocorreu por volta das 8h30, na avenida Lauro Fraschetti, entre o Jardim Juliana e Residencial Cidade Alta. Vídeo gravado por trabalhadores de uma obra registrou o momento em que o carro onde estão as duas mulheres, um Fiat Mobi, é "fechado" pelo veículo do policial militar, um Corsa.
Após os disparos, o atirador foge e a amiga de Gabriela sai do automóvel pedindo socorro. Ela foi socorrida por populares e levada à Santa Casa. Já Gabriela teve o óbito constatado no local. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.
A reportagem apurou que a mulher levada ao hospital foi atingida por quatro disparos na região abdominal e passou por cirurgia. Três projéteis teriam ficado alojados em seu corpo e a retirada dos mesmos, em razão das regiões onde se encontram, representaria um risco, o que torna o quadro de saúde dela grave.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o PM foi preso em flagrante após se entregar na 1.ª Cia do 27.º BPM/I e admitir ser o autor dos disparos. "Ele foi conduzido à Delegacia de Investigação Geral da cidade, que investiga o caso. A arma utilizada foi apreendida e encaminhada à perícia", informou.
"A Polícia Militar abriu procedimento administrativo e vai instaurar Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta do policial. Ele será transferido ao presídio militar Romão Gomes, onde aguardará a audiência de custódia", complementa.
Histórico de conflitos
A reportagem apurou que o PM possuía uma companheira há cerca de 17 anos, com quem tem duas filhas, e que manteria um relacionamento extraconjugal com Gabriela marcado por histórico de conflitos.
Ainda conforme apurado pelo JCNET/Sampi, a vítima já havia registrado boletins de ocorrência contra o suspeito em fevereiro, por perseguição, com pedido de medida protetiva de urgência; e em março, por descumprimento da ordem judicial.
Dias depois, ela teria solicitado a revogação da medida protetiva após retomar o relacionamento com o PM e formalizado retratação quanto à representação criminal pelo delito de perseguição. Em julho, um novo BO foi registrado, desta vez por injúria, com novo pedido de medida protetiva de urgência.
O último BO foi registrado por Gabriela nesta terça-feira (29), por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Na ocasião, ela não teria aceitado acolhimento junto à Casa da Mulher.
A defesa do policial militar, representada pela advogada Joice Vanessa dos Santos, da JV Advocacia Militar, informou que está acompanhando o caso e prestando o devido auxílio perante as autoridades competentes. "Diante do estágio inicial das apurações, qualquer manifestação aprofundada sobre a dinâmica ou justificativas dos fatos é precoce", declarou em nota.
"Os esclarecimentos necessários e a motivação do ocorrido serão formalmente apresentados no decorrer da investigação criminal, no fórum adequado, e com o devido respeito ao contraditório. A JV Advocacia Militar e a defesa técnica permanecem à disposição dos veículos de imprensa para eventuais esclarecimentos formais", complementou.
O corpo de Gabriela Martins da Silva, que deixa familiares e um filho, está sendo velado na Sala 2 do Memorial Oswaldo Izatto, na rua Rangel Pestana, 850, no Centro de Jaú, em frente à Funerária Jauense. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (1), às 16h30, no Cemitério Municipal João do Rego, no Distrito de Potunduva.