Jaú - Gabriela Martins da Silva, de 32 anos, assassinada a tiros dentro de um carro, na manhã desta quarta-feira (30), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), havia registrado boletim de ocorrência (BO) por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra o ex-companheiro, o policial militar Leonardo Alencar Gomes, 39 anos, preso em flagrante por suspeita do crime, um dia antes. A amiga dela, de 34 anos, que também foi atingida por disparos, passou por uma cirurgia da Santa Casa local e o estado de saúde dela é considerado grave. O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de feminicídio.

O crime ocorreu por volta das 8h30, na avenida Lauro Fraschetti, entre o Jardim Juliana e Residencial Cidade Alta. Vídeo gravado por trabalhadores de uma obra registrou o momento em que o carro onde estão as duas mulheres, um Fiat Mobi, é "fechado" pelo veículo do policial militar, um Corsa.

Após os disparos, o atirador foge e a amiga de Gabriela sai do automóvel pedindo socorro. Ela foi socorrida por populares e levada à Santa Casa. Já Gabriela teve o óbito constatado no local. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.