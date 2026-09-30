Itapuí - Nesta quarta-feira (30), a Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante um homem de 27 anos suspeito de ameaçar "quebrar" a sua ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento de seis anos, ocorrido há cerca de 25 dias.

De acordo com o registro policial, a vítima procurou a delegacia da cidade relatando que, após a separação, o suspeito teria passado a ameaçá-la de forma recorrente.

No dia 21 de setembro, segundo ela, ele teria feito uma ameaça fazendo referência ao assassinato do irmão dela. Já nesta quarta-feira, após uma discussão relacionada às filhas do ex-casal, ele teria realizado nova ameaça, afirmando que iria “quebrar” a ex-companheira.