Itapuí - Nesta quarta-feira (30), a Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante um homem de 27 anos suspeito de ameaçar "quebrar" a sua ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento de seis anos, ocorrido há cerca de 25 dias.
De acordo com o registro policial, a vítima procurou a delegacia da cidade relatando que, após a separação, o suspeito teria passado a ameaçá-la de forma recorrente.
No dia 21 de setembro, segundo ela, ele teria feito uma ameaça fazendo referência ao assassinato do irmão dela. Já nesta quarta-feira, após uma discussão relacionada às filhas do ex-casal, ele teria realizado nova ameaça, afirmando que iria “quebrar” a ex-companheira.
Durante o atendimento policial, a vítima apresentou mensagens de áudio encaminhadas pelo suspeito por meio do WhatsApp, além de capturas de tela de mensagens anteriores.
Conforme registrado pela Polícia Civil, os áudios com as novas ameaças foram enviados entre 10h40 e 11h11, pouco antes de a vítima comparecer à unidade policial.
Diante dos elementos apresentados, a equipe policial realizou diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado na residência de sua mãe. Ele foi conduzido à delegacia, onde teria admitido as ameaças.
O homem foi preso em flagrante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e teve o pedido de prisão preventiva solicitado à Justiça. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde aguarda a audiência de custódia.
O delegado André Luiz F. de Almeida, que coordena os trabalhos da unidade neste mês, reforça a importância de que vítimas de violência doméstica procurem as autoridades policiais e busquem auxílio sempre que estiverem em situação de ameaça, agressão ou qualquer outra forma de violência.
"A denúncia e o registro dos fatos possibilitam a adoção das medidas legais de proteção e investigação cabíveis", diz.