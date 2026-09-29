A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, esclareceu uma série de crimes de estelionato praticados contra estabelecimentos comerciais do ramo de telefonia celular na cidade e região, que resultaram em prejuízos entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. Segundo a polícia, os investigados estão atualmente na Inglaterra. O veículo usado nas ações foi apreendido.

As investigações conduzidas pelo SIG da CPJ apontaram que os autores utilizavam comprovantes falsos de transferências via PIX para enganar comerciantes e obter aparelhos celulares de elevado valor sem efetuar os pagamentos. Os golpes foram registrados nas cidades de Bauru, Lençóis Paulista e Macatuba, nos últimos dias 27 de junho e 3 de julho.

"A partir de um minucioso trabalho investigativo, os policiais civis identificaram o veículo utilizado nas ações criminosas e reuniram imagens, documentos e demais elementos que permitiram esclarecer os fatos", diz a Polícia Civil, em nota. Os suspeitos, um adolescente de 17 anos e um homem de 47, que são de Tabatinga, também foram identificados.