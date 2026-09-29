A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, esclareceu uma série de crimes de estelionato praticados contra estabelecimentos comerciais do ramo de telefonia celular na cidade e região, que resultaram em prejuízos entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. Segundo a polícia, os investigados estão atualmente na Inglaterra. O veículo usado nas ações foi apreendido.
As investigações conduzidas pelo SIG da CPJ apontaram que os autores utilizavam comprovantes falsos de transferências via PIX para enganar comerciantes e obter aparelhos celulares de elevado valor sem efetuar os pagamentos. Os golpes foram registrados nas cidades de Bauru, Lençóis Paulista e Macatuba, nos últimos dias 27 de junho e 3 de julho.
"A partir de um minucioso trabalho investigativo, os policiais civis identificaram o veículo utilizado nas ações criminosas e reuniram imagens, documentos e demais elementos que permitiram esclarecer os fatos", diz a Polícia Civil, em nota. Os suspeitos, um adolescente de 17 anos e um homem de 47, que são de Tabatinga, também foram identificados.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca nas cidades de Araraquara, Itápolis e Tabatinga com a finalidade de coletar elementos complementares para instrução dos inquéritos policiais. "As apurações indicaram ainda que os investigados encontram-se atualmente na Inglaterra, circunstância que será comunicada às autoridades competentes para adoção das providências legais cabíveis", informa a corporação.
"O esclarecimento dos crimes evidencia a eficiência do trabalho de inteligência e investigação desenvolvido pelos policiais civis do SIG de Bauru, que conseguiram identificar a autoria dos delitos, localizar o veículo utilizado pelos investigados e reunir provas fundamentais para a responsabilização dos envolvidos", complementa.