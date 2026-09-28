Um ciclista de 58 anos ficou gravemente ferido em uma colisão com uma motocicleta ocorrida na tarde desta segunda-feira (28) na avenida Nuno de Assis, na altura do quilômetro 342 mais 720 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao acesso ao Núcleo Mary Dota, em Bauru.

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 15h30. Por razões a serem esclarecidas, a bicicleta e a moto - uma Honda NXR 160 Bros -, conduzida por um homem de 30 anos, se envolveram em uma colisão transversal.

Após a batida, os dois condutores foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro Central (PSC). O ciclista sofreu lesões graves e segue hospitalizado. A Polícia Científica realizou a perícia e as causas do acidente serão investigadas.