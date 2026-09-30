A aprovação do Estatuto do Diabetes Tipo 1, transformado na Lei Federal, é um dos principais pontos da atuação do deputado federal João Cury (MDB), em seu primeiro período de mandato. Relator do projeto na Câmara dos Deputados, Cury participou da elaboração do texto aprovado pelo Congresso e sancionado em junho, que estabeleceu direitos específicos para pessoas com diabetes tipo 1 em áreas como saúde, educação e trabalho.

A nova legislação prevê, entre outras medidas, acesso a medicamentos e insumos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), possibilidade de uso de equipamentos para monitoramento da glicemia e aplicação de insulina em escolas e locais de trabalho, adaptações nas atividades escolares e profissionais e proteção contra discriminação. A lei também prevê pausas para monitoramento da glicemia, aplicação de insulina e alimentação.

Cury foi designado relator do Projeto de Lei 5.868/2025 em fevereiro deste ano. Em maio, apresentou parecer favorável ao texto, que foi aprovado pelo plenário da Câmara sem alterações em relação à versão encaminhada pelo Senado. A proposta posteriormente foi sancionada pelo presidente da República.