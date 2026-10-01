O evento Walking Together será realizado em Lençóis Paulista, na terça-feira (6), e em Bauru, na quinta-feira (15), com o objetivo de conectar empresários, empreendedores e pessoas interessadas em fortalecer negócios e incentivar o empreendedorismo no interior. Em Bauru, esta será a 10ª edição, enquanto Lençóis Paulista recebe o encontro pela primeira vez.

Em Lençóis Paulista, o evento será realizado no restaurante e pizzaria Seu Jardim, na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1264. Em Bauru, o encontro acontece no Amábile Restaurante, na avenida Getúlio Vargas, 10-80.

Criado em 2012, o Walking Together está presente em cerca de 120 cidades brasileiras e promove encontros com conteúdos, dinâmicas e momentos de troca de experiências entre os participantes. Segundo Thiago Vendrami, City Leader do movimento em Bauru, uma das frases que representa a iniciativa é “O futuro mora no interior”.