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EVENTO REGIONAL

'O futuro mora no Interior': evento reúne empreendedores em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laura Reis
Thiago Vendrami e Marcelo Arruda
Thiago Vendrami e Marcelo Arruda

O evento Walking Together será realizado em Lençóis Paulista, na terça-feira (6), e em Bauru, na quinta-feira (15), com o objetivo de conectar empresários, empreendedores e pessoas interessadas em fortalecer negócios e incentivar o empreendedorismo no interior. Em Bauru, esta será a 10ª edição, enquanto Lençóis Paulista recebe o encontro pela primeira vez.

Em Lençóis Paulista, o evento será realizado no restaurante e pizzaria Seu Jardim, na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1264. Em Bauru, o encontro acontece no Amábile Restaurante, na avenida Getúlio Vargas, 10-80.

Criado em 2012, o Walking Together está presente em cerca de 120 cidades brasileiras e promove encontros com conteúdos, dinâmicas e momentos de troca de experiências entre os participantes. Segundo Thiago Vendrami, City Leader do movimento em Bauru, uma das frases que representa a iniciativa é “O futuro mora no interior”.

“Os conteúdos e as dinâmicas têm como objetivo trazer ideias, além de conectar pessoas. Muitas vezes, nas pequenas e médias cidades, a gente tem coisas incríveis acontecendo e as pessoas não ficam sabendo. A nossa ideia é mostrar essas coisas incríveis que estão acontecendo nessas cidades”, afirma Marcelo Arruda, COO do Walking Together.

Os encontros são fechados para convidados. Interessados em conhecer o movimento podem entrar em contato pelo site https://www.walkingtogether.com.br/seja-um-leader ou pelas redes sociais para verificar a possibilidade de participação. Vendrami destaca que a iniciativa também busca criar um ecossistema de troca de ideias e experiências entre empreendedores.

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