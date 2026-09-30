A rápida atuação de um policial militar foi decisiva para salvar a vida de um recém-nascido de apenas 13 dias que havia se engasgado com leite, na noite desta terça-feira (29), em Bauru.

Por volta das 21h30, uma família chegou à uma base da Polícia Militar (PM) em busca de socorro, trazendo o pequeno Levi Miguel Oliveira Vieira, que estava desfalecido após se engasgar durante a amamentação.

Diante da situação crítica, o cabo PM Prates agiu imediatamente. Demonstrando preparo, técnica e equilíbrio em um momento de extrema tensão, o policial tomou o bebê em seus braços e iniciou os procedimentos de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas.