A rápida atuação de um policial militar foi decisiva para salvar a vida de um recém-nascido de apenas 13 dias que havia se engasgado com leite, na noite desta terça-feira (29), em Bauru.
Por volta das 21h30, uma família chegou à uma base da Polícia Militar (PM) em busca de socorro, trazendo o pequeno Levi Miguel Oliveira Vieira, que estava desfalecido após se engasgar durante a amamentação.
Diante da situação crítica, o cabo PM Prates agiu imediatamente. Demonstrando preparo, técnica e equilíbrio em um momento de extrema tensão, o policial tomou o bebê em seus braços e iniciou os procedimentos de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas.
Após as manobras realizadas pelo policial militar, o recém-nascido voltou a apresentar sinais vitais e recuperou a consciência, trazendo alívio à família e a todos que acompanhavam o atendimento.
Na sequência, a equipe policial, composta também pelo 2º sargento PM Matheus e pelo soldado PM Clemente, acompanhou a mãe e o bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde Levi foi submetido à avaliação médica e, após o atendimento, permaneceu em observação por precaução.
"A ocorrência demonstra, mais uma vez, que a missão policial militar vai muito além do combate à criminalidade" ressaltou a corporação, em nota.
"A pronta atuação dos policiais militares transformou uma situação de desespero em uma história de esperança e representa, na prática, uma das maiores missões da Polícia Militar: proteger vidas".