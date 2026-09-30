30 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
13 DIAS DE VIDA

PM salva recém-nascido que se engasgou com leite em Bauru, VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PM/Divulgação
Após manobras realizadas pelo cabo PM Prates, recém-nascido voltou a apresentar sinais vitais, recuperou a consciência e foi levado à UPA Bela Vista, onde foi avaliado e ficou em observação
Após manobras realizadas pelo cabo PM Prates, recém-nascido voltou a apresentar sinais vitais, recuperou a consciência e foi levado à UPA Bela Vista, onde foi avaliado e ficou em observação

A rápida atuação de um policial militar foi decisiva para salvar a vida de um recém-nascido de apenas 13 dias que havia se engasgado com leite, na noite desta terça-feira (29), em Bauru.

Por volta das 21h30, uma família chegou à uma base da Polícia Militar (PM) em busca de socorro, trazendo o pequeno Levi Miguel Oliveira Vieira, que estava desfalecido após se engasgar durante a amamentação.

Diante da situação crítica, o cabo PM Prates agiu imediatamente. Demonstrando preparo, técnica e equilíbrio em um momento de extrema tensão, o policial tomou o bebê em seus braços e iniciou os procedimentos de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas.

Após as manobras realizadas pelo policial militar, o recém-nascido voltou a apresentar sinais vitais e recuperou a consciência, trazendo alívio à família e a todos que acompanhavam o atendimento.

Na sequência, a equipe policial, composta também pelo 2º sargento PM Matheus e pelo soldado PM Clemente, acompanhou a mãe e o bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde Levi foi submetido à avaliação médica e, após o atendimento, permaneceu em observação por precaução.

"A ocorrência demonstra, mais uma vez, que a missão policial militar vai muito além do combate à criminalidade" ressaltou a corporação, em nota.

"A pronta atuação dos policiais militares transformou uma situação de desespero em uma história de esperança e representa, na prática, uma das maiores missões da Polícia Militar: proteger vidas".

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários