Durante assembleia extraordinária realizada nesta quarta-feira (30), estudantes do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP) decidiram encerrar a greve iniciada há sete dias. O fim da paralisação foi aprovado por 93% dos presentes, após três reuniões entre Comitê de Greve e diretoria da instituição. Segundo o grupo estudantil, 14 das 15 pautas propostas pelos alunos foram atendidas.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, os estudantes reivindicavam diálogo, transparência e participação estudantil nas decisões da graduação, além de melhorias nas condições de ensino, de internato, estágios, preceptoria e infraestrutura. No dia 23 de setembro, após paralisação realizada no dia 21, eles decidiram entrar em greve alegando falta de avanços nas conversas com a diretoria da faculdade.

Entre os principais pontos levantados pelo movimento estavam a necessidade de ampliar a participação dos estudantes nas decisões relacionadas à formação médica. A reivindicação inclui a criação de um canal permanente e direto de comunicação com a direção para tratar de demandas imediatas, com respostas e acompanhamento dos encaminhamentos.