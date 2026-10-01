Nas vésperas de mais uma eleição, é comum que as conversas girem em torno de personalidades, slogans e simpatias individuais. No entanto, o ato de votar vai muito além de escolher um candidato ou apoiar uma sigla partidária. Trata-se da decisão mais concreta e de maior impacto que tomamos sobre o nosso próprio futuro. Ao depositar a urna, não estamos apenas elegendo gerentes para a máquina pública; estamos definindo o modelo econômico e o conceito de sociedade em que queremos viver, trabalhar e prosperar.

O debate central destas eleições coloca em perspectiva duas visões fundamentalmente opostas sobre como uma nação gera riqueza e distribui oportunidades. De um lado, permanece a aposta em um modelo centrado no Estado como o principal motor da economia. Trata-se de uma visão que, historicamente, esbarra em limitações conhecidas: recursos públicos são escassos e a alocação estatal frequentemente se mostra ineficiente, gerando endividamento, inflação e dependência. Quando o governo tenta abraçar tudo, costuma entregar pouco e custar caro ao bolso do cidadão.

Do outro lado, surge a defesa de uma economia pautada na livre iniciativa, na segurança jurídica e no fortalecimento do mercado. Nesse modelo, entende-se que a verdadeira prosperidade não nasce de decretos governamentais, mas sim da coragem e do desejo de empreender de cada indivíduo. É a liberdade para produzir, inovar e competir que atrai investimentos reais, cria postos de trabalho sustentáveis e valoriza o esforço de quem acorda cedo para trabalhar. O papel do Estado, nessa visão, deve ser o de garantidor das regras do jogo, da segurança e dos serviços essenciais, e não o de obstáculo ao crescimento.