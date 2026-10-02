O Projeto Vidas, idealizado pela Família TEA Bauru, tem como objetivo acolher crianças de 18 meses a 12 anos que apresentam sinais de alerta para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo avaliação, orientação e encaminhamento para os tratamentos necessários. Para viabilizar a iniciativa, o grupo busca o apoio de pessoas físicas e jurídicas interessadas em apadrinhar as crianças e contribuir com os custos do acompanhamento.

A iniciativa prioriza crianças que ainda não possuem diagnóstico, filhos de mães solo, famílias em situação de baixa renda e casos em que a criança apresente sinais de alerta para o autismo. A primeira etapa consiste na seleção e avaliação das famílias. O chamamento é recorrente e ocorre ao longo do ano. Após a seleção, as crianças passam por avaliações com profissionais voluntários e parceiros da Universidade de São Paulo (USP). Quando identificada a necessidade, também poderão ser encaminhadas para consultas com neuropediatras.

A partir da avaliação individual, a equipe analisa as necessidades de cada criança para definir os encaminhamentos e o acompanhamento mais adequado. A proposta é oferecer suporte às famílias durante esse processo, auxiliando no acesso aos tratamentos e serviços necessários. Na segunda etapa, o projeto contará com a parceria da ONG TE.Apoio para realizar o acompanhamento multidisciplinar em blocos trimestrais. A participação de cada criança será definida de acordo com as necessidades identificadas pela equipe.