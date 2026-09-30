A Creche Monteiro Lobato, tradicional instituição de assistência à infância localizada no Jardim América, em Bauru, realiza no próximo dia 21 de outubro um evento especial beneficente. O encontro acontecerá a partir das 19h, no espaço Marcia Marô Recepções, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção das atividades da entidade.

Os convites já estão à venda pelo valor de R$ 100,00. Além de contribuir diretamente para o atendimento das crianças assistidas pelo projeto, o participante ganha o direito a uma rodada de bingo inclusa no convite, concorrendo a prêmios especiais.

Como participar

Os interessados em adquirir os ingressos ou obter mais informações sobre o evento e as formas de apoio podem entrar em contato diretamente com a organização pelos seguintes telefones:

• (14) 3223-1867

• (14) 3227-9091

• (14) 99107-6719 (WhatsApp)



Serviço

• Evento: Bingo Beneficente – Creche Monteiro Lobato

• Data: 21 de outubro, às 19h

• Local: Marcia Marô Recepções

• Endereço da Instituição: Rua Dr. Fuas de Matos Sabino, 11-40 – Jardim América, Bauru/SP

• Investimento: R$ 100,00 (com uma rodada de bingo inclusa)