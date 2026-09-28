Um adolescente de 15 anos foi atingido por dois disparos de arma de fogo, neste final de semana, nas proximidades de um bar localizado no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. O autor do crime não foi identificado e o caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O fato ocorreu na madrugada de sábado (26), por volta das 3h. Segundo registro policial, o adolescente foi atingido nas nádegas e na coxa esquerda e encaminhado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. Posteriormente, foi transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC).

A vítima não soube informar o local exato onde ocorreram os disparos e nem a identidade do autor e disse que só percebeu que havia sido baleada após sentir um calor seguido de forte dor. Policiais civis chegaram a realizar diligências perto do bar onde o crime teria ocorrido, mas nada foi encontrado.