28 de setembro de 2026
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DOIS DISPAROS

Bauru: adolescente de 15 anos é baleado no Fortunato Rocha Lima

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
O autor do crime não foi identificado e o caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic)
O autor do crime não foi identificado e o caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic)

Um adolescente de 15 anos foi atingido por dois disparos de arma de fogo, neste final de semana, nas proximidades de um bar localizado no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. O autor do crime não foi identificado e o caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O fato ocorreu na madrugada de sábado (26), por volta das 3h. Segundo registro policial, o adolescente foi atingido nas nádegas e na coxa esquerda e encaminhado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. Posteriormente, foi transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC).

A vítima não soube informar o local exato onde ocorreram os disparos e nem a identidade do autor e disse que só percebeu que havia sido baleada após sentir um calor seguido de forte dor. Policiais civis chegaram a realizar diligências perto do bar onde o crime teria ocorrido, mas nada foi encontrado.

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