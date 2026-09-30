A direção do Esporte Clube Noroeste SAF, em conjunto com a comissão técnica, definiu uma programação especial de preparação para o jogo de volta da semifinal da Copa Paulista 2026. Desde a segunda-feira (28), todo o elenco profissional do Norusca está na cidade do Rio de Janeiro, onde permanece em concentração integral, cumprindo uma programação direcionada à preparação física, técnica e tática para o jogo decisivo contra o São José, sábado (3), às 19, no Vale do Paraíba.

Durante o período na capital fluminense, o Noroeste também realiza uma atividade de treinamento em conjunto com o elenco do Vasco da Gama, como parte da preparação estabelecida pela comissão técnica para esta importante fase da temporada. Nesta quinta-feira, 1º de outubro, a delegação alvirrubra seguirá diretamente para São José dos Campos, onde permanecerá concentrada até a realização da partida.

O Noroeste enfrentará o São José no sábado (3), às 19h, no Estádio Martins Pereira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista 2026. A programação especial faz parte do planejamento definido pela direção do Esporte Clube Noroeste SAF e pela comissão técnica, com o objetivo de proporcionar ao elenco as melhores condições de preparação, concentração e desempenho para este momento decisivo da competição.