Durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, na noite deste domingo (27), por volta das 18h30, a Polícia Militar, por meio de uma equipe do 13º Baep, prendeu um homem por tráfico de drogas no Parque Paulista, em Bauru. Segundo a PM, durante a abordagem, o indivíduo informou que faria a entrega de entorpecentes em uma chácara e relatou manter mais drogas em sua residência. Ele também teria informado que atuava na distribuição de entorpecentes em pontos de venda na região do Ferradura Mirim.

A equipe de Ações Especiais visualizou o homem em atitude suspeita e realizou a abordagem. Durante a busca, os policiais localizaram sete pinos de cocaína e R$ 65 em dinheiro. Na sequência, os policiais realizaram buscas no imóvel indicado pelo abordado. No local, foram encontrados 219 pinos de cocaína, 45 pedras de crack prontas para comercialização, 19 pedras maiores e duas pedras grandes da mesma droga, além de materiais utilizados no preparo e acondicionamento dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 226 pinos de cocaína, 66 porções de crack, R$ 65 em dinheiro e materiais relacionados ao preparo e acondicionamento das drogas. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.