Prefeituras de todo o Estado de São Paulo têm até 9 de outubro para se inscrever em um chamamento público que oferece apoio técnico para melhorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Neste primeiro ciclo, 50 municípios serão selecionados para receber acompanhamento, capacitação e orientação especializada.

A iniciativa é promovida pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), em parceria com o Sebrae-SP. O programa está aberto aos 645 municípios paulistas e busca auxiliar as administrações municipais na identificação de problemas e na criação de soluções adequadas à realidade de cada cidade. Essa é uma boa oportunidade para a Prefeitura de Bauru melhorar a gestão dos resíduos sólidos, já que a licitação aberta para o gerenciamento desses resíduos foi suspensa por conta da Operação Cavalo de Tróia.

Entre as etapas previstas estão o diagnóstico da gestão dos resíduos, elaboração de planos de trabalho, definição de ações e responsabilidades, adequação às normas legais, organização de contratos e convênios e capacitação das equipes técnicas. O atendimento será individualizado. A partir do levantamento das condições de cada município, serão definidos os principais desafios e as medidas que poderão ser adotadas pela prefeitura para aprimorar os serviços de coleta, tratamento e destinação dos resíduos.