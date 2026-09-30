Após ser flagrado por três noites consecutivas circulando por Bauru, um tamanduá-mirim foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental na noite desta terça-feira (29). O animal havia sido visto inicialmente no domingo (27), na região da avenida Comendador José da Silva Martha, e também apareceu no Jardim América na segunda-feira (28).

Na noite de terça, as equipes conseguiram localizar e capturar o tamanduá-mirim na região da avenida José Vicente Aiello. O resgate foi realizado seguindo os procedimentos técnicos de manejo da fauna silvestre, garantindo a segurança dos policiais e do animal. Após a captura, o tamanduá passou por avaliação e, segundo a PM Ambiental, apresentava boas condições de saúde e não tinha ferimentos. O animal foi encaminhado para um local adequado, onde poderá permanecer em segurança.

De acordo com a PM Ambiental, a região onde o tamanduá foi avistado fica próxima a áreas de mata, o que favorece a presença de animais silvestres em trechos urbanos de Bauru. Em casos de animais silvestres em área urbana o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193. A Polícia Militar Ambiental destaca a importância da atuação integrada entre a população, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e os órgãos ambientais em situações envolvendo a fauna. O trabalho conjunto busca reduzir riscos tanto para os animais quanto para os moradores durante os resgates.