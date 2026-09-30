Um Fiat Uno furtado no início da madrugada desta quarta-feira (30) no Núcleo Mary Dota, em Bauru, foi localizado poucas horas depois pela Polícia Militar em Iacanga. O veículo foi encontrado na rua Monsenhor João Felipe, no Centro da cidade, após policiais realizarem buscas motivadas por uma tentativa de furto de motocicleta.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), por volta das 4h, para atender uma ocorrência na rua Mário Júlio Abud, no Jardim Cruzeiro. No local, a solicitante relatou que três indivíduos ocupando um Fiat Uno haviam tentado furtar a motocicleta Falcon de seu marido.
Ainda de acordo com o BO, com apoio de uma viatura de Arealva, os policiais iniciaram diligências pela cidade e localizaram o Uno, na rua Monsenhor João Felipe. Após consulta aos sistemas da PM, foi constatado que o veículo tinha registro de furto em Bauru na mesma data. O furto ocorreu quando o proprietário do veículo chegava em casa, no Mary Dota, por volta das 0h10, quando viu um veículo semelhante passando por ele, aparentemente desengatado e ocupado por três pessoas. Ao conferir a placa, constatou que se tratava de seu carro. A vítima ainda tentou seguir o veículo, mas não conseguiu alcançá-lo.