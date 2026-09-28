Uma cobrança de dívida terminou com um casal de 20 anos baleado acidentalmente na madrugada desta segunda-feira (28), nas proximidades do Distrito Industrial 3, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Marília), em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, os disparos ocorreram quando o cunhado do jovem manuseava uma arma calibre .38 dentro do veículo.

De acordo com as informações do BO, o casal havia sido chamado pelo cunhado para acompanhá-lo na cobrança de uma dívida. Durante o trajeto, o homem teria manuseado o revólver e provocado um disparo acidental. O tiro atingiu o jovem de 20 anos no joelho e também perfurou a coxa da companheira dele, que tem a mesma idade. Após o ocorrido, o cunhado assumiu a direção do veículo e levou os dois feridos ao Pronto-Socorro Central de Bauru.

Depois de deixar as vítimas na unidade de saúde, o homem fugiu. A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas o responsável pelo disparo não havia sido localizado até o momento do registro da ocorrência.