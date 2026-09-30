Jaú - A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a casa da Mãe Aparecida em Jaú (47 quilômetros de Bauru), inicia neste sábado (3) a programação do Mês da Padroeira. As festividades seguem até 18 de outubro e incluem novena, missas, quermesse, costelão e carreata em homenagem à Mãe Aparecida.
A tradicional Novena de Nossa Senhora Aparecida será realizada entre os dias 3 e 11 de outubro, sempre durante a santa missa das 19h. A cada dia, um sacerdote presidirá a celebração (dia 3 - padre Renê José Sousa; dia 4 - padre Celso Luiz Buscariolo; dia 5 - padre João Marcos; dia 6 - padre Paulo Eduardo Roda; dia 7 - padre Emerson Ricardo Monge; dia 8 - padre Marcelo Ap. Valentin; dia 9 - padre Armando Valencise; dia 10 - padre Marceluz Fernandes Gutierez; e dia 11 - padre Lucas Felipe Jesus Camargo Amaragi.
No dia da Padroeira, 12 de outubro, serão cinco horários de missa: 6h30 (padre Davi Celestino Peccin); 8h (cônego André Bortolucci Saggioro, O. Praem); 11h (padre Matheus C. Santiago); 15h (padre Lucas Felipe Jesus Camargo Amaragi); e 17h (dom Francisco Carlos da Silva, bispo diocesano de Jaú). Esta última celebração será seguida de procissão pelas ruas próximas à Paróquia com a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Quermesse
A programação festiva contará com a tradicional quermesse no salão de festas da Paróquia, com comidas, bebidas e atrações musicais (dia 2 – sexta – 20h – Grupo Sinhá; dia 3 - sábado – 20h – Banda Delfos; dia 4 – domingo – 20h – Fábio Amaral; dia 9 – sexta – 20h – Sandro Ronche; dia 10 – sábado – 20h – Paulinho Moura; dia 11 – domingo – 20h – Barulhinho Bom; e dia 12 – segunda-feira – 19h – Marcos e Ricardo)
Para homenagear a Mãe Aparecida, uma grande carreata percorrerá as ruas de Jaú no dia 18 de outubro, após a santa missa da manhã. O horário será confirmado nas redes sociais da Paróquia.
Também no dia 18, a programação da Festa da Padroeira será encerrada com mais uma edição do tradicional Costelão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. O almoço será servido a partir das 12h e contará com costela e acompanhamento. As adesões custam R$ 60,00, enquanto crianças de 9 a 14 anos pagam R$ 40,00. Menores de 9 anos não pagam. As bebidas serão vendidas à parte.