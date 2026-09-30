Jaú - A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a casa da Mãe Aparecida em Jaú (47 quilômetros de Bauru), inicia neste sábado (3) a programação do Mês da Padroeira. As festividades seguem até 18 de outubro e incluem novena, missas, quermesse, costelão e carreata em homenagem à Mãe Aparecida.

A tradicional Novena de Nossa Senhora Aparecida será realizada entre os dias 3 e 11 de outubro, sempre durante a santa missa das 19h. A cada dia, um sacerdote presidirá a celebração (dia 3 - padre Renê José Sousa; dia 4 - padre Celso Luiz Buscariolo; dia 5 - padre João Marcos; dia 6 - padre Paulo Eduardo Roda; dia 7 - padre Emerson Ricardo Monge; dia 8 - padre Marcelo Ap. Valentin; dia 9 - padre Armando Valencise; dia 10 - padre Marceluz Fernandes Gutierez; e dia 11 - padre Lucas Felipe Jesus Camargo Amaragi.

No dia da Padroeira, 12 de outubro, serão cinco horários de missa: 6h30 (padre Davi Celestino Peccin); 8h (cônego André Bortolucci Saggioro, O. Praem); 11h (padre Matheus C. Santiago); 15h (padre Lucas Felipe Jesus Camargo Amaragi); e 17h (dom Francisco Carlos da Silva, bispo diocesano de Jaú). Esta última celebração será seguida de procissão pelas ruas próximas à Paróquia com a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Quermesse