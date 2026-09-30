Lençóis Paulista - Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) recebe, no dia 17 de outubro, o Ideathon Lençóis Paulista, iniciativa promovida pelo Sebrae, com realização do Sebrae for Startups e execução da Abstartups, em parceria com Prefeitura de Lençóis Paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon). A imersão presencial será realizada das 8h às 18h, na sede da Sedecon.
Com oito horas de duração, o Ideathon tem como proposta estimular a cultura empreendedora e o ecossistema de inovação local, aproximando estudantes, poder público, universidades e empresas em uma experiência prática de aprendizado, colaboração e desenvolvimento de soluções para desafios reais do município.
"A iniciativa busca criar um ambiente de conexão, aprendizado e experimentação, incentivando os participantes a transformarem desafios do município em oportunidades para novas ideias, negócios e soluções", conta a analista de negócios do Sebrae-SP e gestora regional de inovação, Ana Carolina Gomes.
Ao longo da jornada, os participantes terão contato com conteúdos, palestras, dinâmicas, mentorias e atividades práticas voltadas ao empreendedorismo e à inovação. A programação também proporcionará a troca de experiências com o ecossistema de startups de São Paulo e da região, além de abordar temas relacionados ao desenvolvimento de novos negócios e ao fortalecimento do empreendedorismo local.
Com o tema “Chega de esperar o futuro. Vamos criá-lo. Qual desafio real de Lençóis Paulista podemos resolver com ideias inovadoras para gerar impactos positivos e imediatos na vida da população?”, o Ideathon convida os participantes a olhar para necessidades concretas da cidade e buscar soluções inovadoras.
As equipes formadas durante o encontro irão investigar problemas, levantar informações, gerar ideias, desenvolver protótipos e validar suas propostas junto a diferentes públicos. Entre os desafios, está a busca por alternativas que contribuam para movimentar a economia local, fortalecer o comércio e criar oportunidades para negócios, moradores, trabalhadores e visitantes.
A metodologia foi estruturada para que os participantes avancem, em poucas horas, por diferentes etapas do processo de inovação, desde a identificação e compreensão do problema até a apresentação de uma solução para uma banca avaliadora. Em 2025, o Ideathon foi realizado em 10 cidades, ampliando a mobilização dos ecossistemas locais de inovação em diferentes regiões do Estado.
Programação
8h: Recepção com Welcome Coffee, networking e concentração para início do evento
9h: Abertura oficial com representantes da Abstartups, Sebrae for Startups e parceiros
9h30: Apresentação do evento: o que é o Ideathon, dinâmica de integração e formação dos grupos
10h: Imersão no problema: apresentação dos desafios e criação do dossiê
11h: Ideação guiada: workshop
11h30: Ideação guiada: atividade prática e mentorias
12h30: Brunch no local
14h: Prototipagem Low-Tech: atividade prática e mentorias
14h30: Workshop de validação: por que o problema existe?
15h: Validação local com stakeholders: atividade prática
15h30: Montando o pitch: atividade prática e validação
16h: Banca de avaliação: apresentação das equipes, com três minutos para cada grupo
17h30: Encerramento, conclusões da banca e premiação
18h: Término
Serviço
Ideathon Lençóis Paulista
Data: 17 de outubro, das 8h às 18h
Local: Sedecon Lençóis Paulista, rua Coronel Joaquim Gabriel, 11, Centro
Inscrições gratuitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ideathon-lencois-paulista/3530185
Informações pelo telefone (14) 998170969