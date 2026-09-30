Lençóis Paulista - Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) recebe, no dia 17 de outubro, o Ideathon Lençóis Paulista, iniciativa promovida pelo Sebrae, com realização do Sebrae for Startups e execução da Abstartups, em parceria com Prefeitura de Lençóis Paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon). A imersão presencial será realizada das 8h às 18h, na sede da Sedecon.

Com oito horas de duração, o Ideathon tem como proposta estimular a cultura empreendedora e o ecossistema de inovação local, aproximando estudantes, poder público, universidades e empresas em uma experiência prática de aprendizado, colaboração e desenvolvimento de soluções para desafios reais do município.

"A iniciativa busca criar um ambiente de conexão, aprendizado e experimentação, incentivando os participantes a transformarem desafios do município em oportunidades para novas ideias, negócios e soluções", conta a analista de negócios do Sebrae-SP e gestora regional de inovação, Ana Carolina Gomes.