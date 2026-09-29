Na noite deste domingo (27), um tamanduá mirim foi flagrado circulando pela região da avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para acompanhar a situação e realizar o resgate do animal. Ele também foi visto no jardim América na noite desta segunda-feira (28).

De acordo com nota enviada pela PM Ambiental, a região é próxima a áreas de mata, o que torna comum o aparecimento de animais silvestres. A corporação acompanhou a ocorrência e reforçou a importância do trabalho integrado entre a população, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e os demais órgãos ambientais da região.

Segundo a PM Ambiental, a atuação conjunta tem como objetivo garantir a segurança tanto da fauna quanto da população durante ocorrências envolvendo animais silvestres.