A Sasazaki, uma das empresas mais tradicionais da história industrial de Marília, interrompeu a produção e demitiu os funcionários que ainda permaneciam em seu quadro. O movimento ocorreu na sexta-feira (25) e foi confirmado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e Região. A empresa, fundada em 1943, chega a este momento depois de anos de dificuldades financeiras, sucessivas reduções no quadro de trabalhadores e uma recuperação judicial iniciada em 2024.

A informação foi publicada inicialmente pelo Marília Notícia, que informou que aproximadamente 60 trabalhadores ainda estavam vinculados à empresa no momento da paralisação. O portal ressaltou, porém, que a Sasazaki não havia confirmado oficialmente que a interrupção representa o encerramento definitivo das atividades. Procurada pela reportagem, a empresa não havia se manifestado até a publicação.

Já o Blog do Rodrigo, em reportagem assinada por Rodrigo Viudes, tratou o episódio como o fechamento da fábrica e relatou que os funcionários foram chamados para uma reunião na manhã de sexta-feira, quando receberam o comunicado sobre as demissões e o encerramento das operações. Segundo o blog, os direitos trabalhistas deverão ser pagos em 24 parcelas.