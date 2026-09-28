Um homem de 47 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um confronto relacionado a uma disputa entre criminosos, na noite deste domingo (27), em Agudos. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Cristiano do Nascimento Pinto estava em via pública quando foi atingido. Um adolescente apontado como autor dos disparos foi localizado e apreendido horas depois, em Bauru, com a arma que teria sido utilizada no crime.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h11, na Rua Severino Gaburo, na Vila Nossa Senhora Aparecida. Equipes policiais foram acionadas após a informação de que uma pessoa havia sido baleada. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento, mas constatou que a vítima estava morta. Conforme a avaliação preliminar, havia perfurações no braço direito e no pescoço, compatíveis com disparos de arma de fogo. De acordo com conhecidos da vítima que estavam no local, ele estaria voltando para casa quando foi atingido por engano. Com informações sobre as características do suspeito, entre elas tatuagens no rosto e na cabeça, uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) iniciou as buscas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais chegaram a um endereço onde o adolescente estaria escondido e o reconheceram pelas tatuagens. Durante a abordagem, ele teria confessado o homicídio e afirmado que efetuou seis disparos. Questionado sobre a motivação, declarou apenas que “tá em guerra”, sem apresentar outros detalhes. A arma foi encontrada escondida sob um travesseiro, sobre uma cama. Trata-se de um revólver calibre .38, que estava carregado com quatro munições intactas. O armamento e as munições foram apreendidos e apresentados à autoridade policial. A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Como o suspeito é adolescente, ele foi apreendido e permaneceu à disposição da Justiça, com encaminhamento previsto para audiência na Vara da Infância e Juventude.