O Rio Bauru voltou a receber esgoto após um novo derramamento registrado na altura do Terminal Rodoviário, na avenida Nuno de Assis. O JC/JCNET recebeu fotos que mostram uma tubulação despejando um líquido de coloração acinzentada no curso d’água nesta segunda-feira (28). A Companhia de Saneamento de Bauru (CSB) foi notificada e informou que está verificando a ocorrência e as causas do novo derramamento no local.

Em julho, o JC/JCNET já havia noticiado um episódio semelhante no mesmo trecho. Na ocasião, de acordo com o Departamento de Água e Esgoto (DAE), uma vistoria foi realizada na tubulação, mas não foi identificado o ponto exato do derramamento. Segundo o órgão, havia indícios de que o problema poderia ter sido provocado por um vazamento em um dos poços de visita (PVs) do sistema de esgotamento sanitário da região, que frequentemente eram danificados pela força das chuvas no local.

Desde 2018, após a implantação de interceptores, o trecho do Rio Bauru que acompanha a Avenida Nuno de Assis até o Distrito Industrial I deixou de receber diretamente o esgoto captado pela rede da cidade. Após a intervenção, o curso d’água passou por um processo de regeneração, voltando a receber animais como patos, garças e cágados, além de abrigar peixes. O local também costuma ser frequentado por moradores que pescam às margens do rio.