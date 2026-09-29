Moradores do Núcleo Geisel, em Bauru, protestaram de forma bem-humorada contra a demora no conserto de um buraco no quarteirão 15 da rua Benedito Ribeiro dos Santos. A maneira encontrada pela população para mostrar a indignação pela lentidão no reparo do buraco, que existe há quase dois meses, segundo moradores, foi transformá-lo em uma “árvore de Natal”, antecipando a tradicional decoração de final de ano.

Segundo a moradora Yasmin Letras, o buraco aumenta a cada dia. “Se não tem jeito, vamos fazer da desgraça, uma graça”, desabafa, em tom de protesto. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Bauru e com a Companhia Saneamento de Bauru para saber quando o problema será solucionado. O espaço segue aberto para manifestação.